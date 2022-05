Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette

Randonnée au clair de lune sur les crêtes d'Espelette

2022-08-16 19:00:00 – 2022-08-16 23:00:00 28 28 EUR Ascension sur les crêtes du village pour y admirer le coucher du soleil sur la côte basque, rythmée par des pauses pendant lesquelles Panpi contera des anecdotes sur l'histoire de cette montagne avec une évocation du pastoralisme. Expérience unique et insolite permettant de découvrir la montagne autrement à la tombée de la nuit. Prévoir le pique-nique. Réservation obligatoire dans les bureaux d'accueil touristiques du Pays Basque. RDV à la ferme Belazkabieta.

