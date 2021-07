Massillargues-AttuechMassillargues-Attuech Massillargues-Attuech Massillargues-Attuech Gard, Massillargues-Attuech Randonnée au clair de la pleine lune Massillargues-Attuech Massillargues-Attuech Massillargues-AttuechMassillargues-Attuech Catégories d’évènement: Gard

Randonnée au clair de la pleine lune Massillargues-Attuech, 24 juillet 2021

Massillargues-Attuech Gard Massillargues-Attuech Gard Massillargues-Attuech Venez vivre une expérience insolite avec Dominique, en faisant une randonnée éclairée uniquement par la lumière de la pleine lune. Au cours des 7 kilomètres que comptent ce parcours, vous pourrez découvrir le lac d’Atuech et les berges du Gardons autrement…A la fraicheur de la nuit, vous pourrez écouter les sons de la faune nocturne. Vous profiterez également d’une séance de relaxation guidée pour vous préparer en douceur à votre nuit de sommeil. Cette boucle est accessible en famille.Rendez-vous à 21h30 au parking de la cave coopérative d’Atuech :1 Route de la Plaine, 30140 Massillargues-AtuechPensez à prévoir une bouteille d’eau et une serviette pour vous allonger dans l’herbe.* Infos pratiques:- Rendez-vous le 24 juillet et le 22 août à 21h30- Lieu de rendez-vous : 1 route de la plaine 30140 Massillargues-Atuech- Tarif : 10€ pour les adultes – 5€ pour les enfants- Niveau facile, accessible à tous- Réservation obligatoire- Informations et réservation au 06 37 00 87 44 +33 6 37 00 87 44 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-08 par

