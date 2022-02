Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers Saint-Patrice-du-Désert Saint-Patrice-du-Désert Catégories d’évènement: Orne

Saint-Patrice-du-Désert Orne Saint-Patrice-du-Désert Venez découvrir les paysages du Massif armoricain sur l’Espace Naturel Sensible des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abritent une grande diversité de milieux naturels que vous pourrez découvrir autour d’une boucle de 6 km. Venez découvrir les paysages du Massif armoricain sur l’Espace Naturel Sensible des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abritent une grande diversité de milieux naturels que… morvan.debroize@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ Venez découvrir les paysages du Massif armoricain sur l’Espace Naturel Sensible des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abritent une grande diversité de milieux naturels que vous pourrez découvrir autour d’une boucle de 6 km. Saint-Ouen-le-Brisoult Parking des Gorges de Villiers Saint-Patrice-du-Désert

