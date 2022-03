Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult Catégories d’évènement: Orne

Saint-Ouen-le-Brisoult

Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult, 3 avril 2022, Saint-Ouen-le-Brisoult. Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers rendez-vous parking des Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 12:30:00 rendez-vous parking des Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers

Saint-Ouen-le-Brisoult Orne Saint-Ouen-le-Brisoult Dans le cadre de l’évènement “Randos 61”, venez découvrir le site des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abrite une grande diversité de milieux naturels que vous pourrez découvrir autour d’une boucle de 6 km. Dans le cadre de l’évènement “Randos 61”, venez découvrir le site des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abrite une grande diversité de milieux naturels que vous pourrez… +33 2 33 81 13 33 Dans le cadre de l’évènement “Randos 61”, venez découvrir le site des Gorges de Villiers. Entre forêts, landes, tourbières, pierriers, cours d’eau et mares ; les Gorges de Villiers abrite une grande diversité de milieux naturels que vous pourrez découvrir autour d’une boucle de 6 km. rendez-vous parking des Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult

dernière mise à jour : 2022-02-16 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Ouen-le-Brisoult Autres Lieu Saint-Ouen-le-Brisoult Adresse rendez-vous parking des Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers Ville Saint-Ouen-le-Brisoult lieuville rendez-vous parking des Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult Departement Orne

Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-le-brisoult/

Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult 2022-04-03 was last modified: by Randonnée armoricaine aux Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult 3 avril 2022 Orne Saint-Ouen-le-Brisoult

Saint-Ouen-le-Brisoult Orne