Grand Vosges L’édition 2021 de la randonnée archéologique de Grand sera l’occasion de parcourir le nouveau circuit de découverte de l’agglomération gallo-romaine, ainsi que la voie antique qui menait à Soulosse-sous-Saint-Elophe. Chemin faisant, les archéologues vous présenteront l’état des connaissances sur l’urbanisme de cette ville.

Cette randonnée archéologique, d’environ 6 à 7 kms, est ouverte aux petits et grands et nécessite, outre de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo. Réservation obligatoire !

Repas tiré du sac.

©CD88 – Thierry Dechezleprêtre

