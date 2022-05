RANDONNÉE ARCHÉOLOGIQUE Grand Grand Catégories d’évènement: 88350

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 16:30:00

Grand 88350 Grand L’édition 2022 de la randonnée vous permettra de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de l’agglomération antique, autour de la nouvelle signalétique. L’occasion pour les archéologues de présenter l’état des connaissances sur l’archéologie de cette ville organisée autour d’une source.

Cette randonnée archéologique, d’environ 6 à 7 km, est ouverte aux petits et grands et nécessite, outre de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo. Réservation obligatoire !

Repas tiré du sac.

grandlagalloromaine@vosges.fr +33 3 29 06 77 37

