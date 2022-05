Randonnée archéo Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

Randonnée archéo Site archéologique de Grand, 3 juillet 2022, Grand. Randonnée archéo

Site archéologique de Grand, le dimanche 3 juillet à 10:00

L’édition 2022 de la randonnée vous permettra de **découvrir ou de redécouvrir certains aspects de l’agglomération antique, autour de la nouvelle signalétique**. L’occasion pour les archéologues de présenter l’état des connaissances sur l’archéologie de cette ville organisée autour d’une source. **Cette randonnée archéologique, d’environ 6 à 7 km, est ouverte aux petits et grands** et nécessite, outre de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo. * Repas tiré du sac * Rendez-vous à l’amphithéâtre

Gratuit

Découverte de l’agglomération antique autour la nouvelle signalétique Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Grand Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grand, Vosges Autres Lieu Site archéologique de Grand Adresse 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Ville Grand lieuville Site archéologique de Grand Grand Departement Vosges

Site archéologique de Grand Grand Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand/

Randonnée archéo Site archéologique de Grand 2022-07-03 was last modified: by Randonnée archéo Site archéologique de Grand Site archéologique de Grand 3 juillet 2022 Grand Site archéologique de Grand Grand

Grand Vosges