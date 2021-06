Randonnée aquatique – Amondans Amondans, 27 juin 2021-27 juin 2021, Amondans.

Randonnée aquatique – Amondans 2021-06-27 – 2021-06-27

Amondans Doubs Amondans

EUR 12 A partir de 8 ans. RDV à 13h50. Entre plaisir de randonnée et amusement, une fois la marche d’approche terminé, nous parcourons à pied le lit d’un canyon, à la recherche d’émotions ludiques au milieu de petites cascades et marmites. Prévoir une bonne paire de basket, maillot de bain, un t-shirt, un short (+serviette et rechange). Téléphone, clefs, affaires personnelles seront seront stockés dans un bidon étanche le temps de la rando.

Réservation obligatoire et plus d’info via le site internet.

https://www.njuko.net/rando-aquatique-2021/select_competition

