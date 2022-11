Randonnée : Approche matinale de la faune forestière ENS2023 Leuglay Leuglay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2023-03-26 07:00:00 – 2023-03-26 09:30:00

Côte-d’Or EUR 0 0 Randonnée forestière au petit matin dans le but de chercher à apercevoir un grand mammifère sauvage (chevreuil, renard, lièvre, cerf…). leuglay@maison-foret.com +33 3 80 81 86 11 http://www.maison-foret.com/ Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme Leuglay

