Mouthier-Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre Doubs, Mouthier-Haute-Pierre Randonnée apéro et coucher de soleil à la Roche de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre Catégories d’évènement: Doubs

Mouthier-Haute-Pierre

Randonnée apéro et coucher de soleil à la Roche de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mouthier-Haute-Pierre. Randonnée apéro et coucher de soleil à la Roche de Hautepierre 2021-07-21 – 2021-07-21

Mouthier-Haute-Pierre Doubs Mouthier-Haute-Pierre 25 EUR A partir de 8 ans. La Roche d’Hautepierre est sans doute l’un des plus beaux panoramas du secteur ! Une fois à la Roche, c’est un panorama unique qui vous attend ! Mont Blanc, Mont Poupet, la vallée de la Loue sans oublier les montagnes du Jura !

Le tout en dégustant un apéro local bien mérité ! A consommer avec modération, la descente nous attend ! Plus d’info et réservation obligatoire via le site internet. https://www.njuko.net/rando-apero-coucher-de-soleil-roche-hautepierre/select_competition A partir de 8 ans. La Roche d’Hautepierre est sans doute l’un des plus beaux panoramas du secteur ! Une fois à la Roche, c’est un panorama unique qui vous attend ! Mont Blanc, Mont Poupet, la vallée de la Loue sans oublier les montagnes du Jura !

Le tout en dégustant un apéro local bien mérité ! A consommer avec modération, la descente nous attend ! Plus d’info et réservation obligatoire via le site internet. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthier-Haute-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu Mouthier-Haute-Pierre Adresse Ville Mouthier-Haute-Pierre lieuville 47.04015#6.27493