Randonnée apéro avec visite du Parc des Bisons Muchedent, jeudi 18 juillet 2024.

Découvrez la vallée de la Varenne et la Forêt Domaniale d’Eawy au cours d’une randonnée de 9 kilomètres, profitez ensuite d’un apéro et d’une visite du Parc des Bisons à bord d’un camion militaire en compagnie de l’Office de Tourisme Terroir de Caux !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 16:00:00

fin : 2024-07-18 20:00:00

Parking de Rêve de Bisons

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

