Sepvret Sepvret Deux-Sèvres, Sepvret Randonnée animée sur le chemin de compostelle Sepvret Sepvret Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sepvret

Randonnée animée sur le chemin de compostelle Sepvret, 5 septembre 2021, Sepvret. Randonnée animée sur le chemin de compostelle 2021-09-05 – 2021-09-05

Sepvret Deux-Sèvres Sepvret 5 5 EUR Randonnée animée sur le chemin de Compostelle organisée par l’association les Étoiles de Compostelle en Mellois Si la Voie de Tours m’était contée (14km) Par Anthony Brouard et Anne Laure Timmel Visite du Logis de Brégion de Sepvret et de son pigeonnier Dimanche 5 septembre 8h15 rendez-vous sur le parking de la mairie de Sepvret Transferts en minibus jusqu’à Jassay dernier transfert à 8h45 Départ de Jassay à 9h Pique nique tiré du sac au Logis de Brégion Arrivée à 16h Sur inscription jusqu’au 2 septembre 06 48 75 76 70

etoilesdecompostelle79@gmail.com Participation 5€, gratuit pour les adhérents Randonnée animée sur le chemin de Compostelle organisée par l’association les Étoiles de Compostelle en Mellois

Si la Voie de Tours m’était contée (14km) Dimanche 5 septembre Sur inscription jusqu’au 2 septembre 06 48 75 76 70

etoilesdecompostelle79@gmail.com +33 6 48 75 76 70 Randonnée animée sur le chemin de Compostelle organisée par l’association les Étoiles de Compostelle en Mellois Si la Voie de Tours m’était contée (14km) Par Anthony Brouard et Anne Laure Timmel Visite du Logis de Brégion de Sepvret et de son pigeonnier Dimanche 5 septembre 8h15 rendez-vous sur le parking de la mairie de Sepvret Transferts en minibus jusqu’à Jassay dernier transfert à 8h45 Départ de Jassay à 9h Pique nique tiré du sac au Logis de Brégion Arrivée à 16h Sur inscription jusqu’au 2 septembre 06 48 75 76 70

etoilesdecompostelle79@gmail.com Participation 5€, gratuit pour les adhérents Mme Giraudel dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sepvret Autres Lieu Sepvret Adresse Ville Sepvret lieuville 46.28722#-0.08799