Randonnée & animations Saint-Vran, 5 septembre 2021, Saint-Vran.

Randonnée & animations 2021-09-05 – 2021-09-05

Saint-Vran Côtes d’Armor Saint-Vran

Deux circuits : 8 et 13 km, ravitaillement à mi-parcours, chaussures de marche conseillées. Inscription : 3,50€, petit déjeuner offert. RDV à 8h30 et départ : 9h00.

A l’arrivée au jardin du Guédou, un apéritif sera offert aux randonneurs. Restauration sur site.

Animations l’après-midi : structure gonflable – musique – atelier maquillage – jeux bretons : jeux en bois, lancer de la botte de paille, tir à la corde – projections photos et vidéo dans l’église : collectif “Dessin Envolé”.

