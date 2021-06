RANDONNÉE – ANGRIE Angrie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Angrie.

RANDONNÉE – ANGRIE 2021-06-27 07:30:00 – 2021-06-27 Salle des fêtes Parc de la Pentière

Angrie Maine-et-Loire Angrie

7 EUR Randonnée pédestre de l’Erdre de 9, 15 et 20km et circuit VTT de 20, 35 et 45km. Ravitaillement sur le parcours, repas chaud à l’arrivée (saucisses frites, fromage, compote).

Randonnée pédestre et circuit VTT proposés à Angrie, le 27 juin 2021

cdf.angrie@laposte.net +33 6 79 47 13 13

