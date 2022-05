Randonnée accompagnée : sur les traces des vautours

2022-08-10 13:45:00 – 2022-08-10 17:00:00 14 14 EUR Sur un sentier en crête au dessus des vallées verdoyantes du Pays Basque. Promontoire privilégié pour observer l’un des plus grands rapaces d’Europe, posés ou bien en vol, ce magnifique planeur défie les vents. En compagnie d’un passionné et de son équipement d’observation, venez découvrir tous les secrets de cette espèce emblématique des Pyrénées.

Niveau : Facile Distance : 5km Dénivelé : +250m Durée : 3h. Âge mini : 7 ans. Inscription avant 24h. Sur un sentier en crête au dessus des vallées verdoyantes du Pays Basque. Promontoire privilégié pour observer l’un des plus grands rapaces d’Europe, posés ou bien en vol, ce magnifique planeur défie les vents. En compagnie d’un passionné et de son équipement d’observation, venez découvrir tous les secrets de cette espèce emblématique des Pyrénées.

