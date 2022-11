Randonnée accompagnée Saint-Romain-sous-Gourdon Saint-Romain-sous-Gourdon Catégories d’évènement: Saint-Romain-sous-Gourdon

Sane-et-Loire

Randonnée accompagnée Saint-Romain-sous-Gourdon, 17 décembre 2022, Saint-Romain-sous-Gourdon. Randonnée accompagnée

Parking de la Salle des Fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Sane-et-Loire

2022-12-17 – 2022-12-17 Saint-Romain-sous-Gourdon

Sane-et-Loire Saint-Romain-sous-Gourdon EUR 3 3 Randonnée de nuit accompagnée. Prévoir lampe frontale. Circuit de 7 km par La Vernée. Inscription au départ. alain.auvachey@wanadoo.fr Saint-Romain-sous-Gourdon

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Romain-sous-Gourdon, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Romain-sous-Gourdon Adresse Parking de la Salle des Fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Sane-et-Loire Ville Saint-Romain-sous-Gourdon lieuville Saint-Romain-sous-Gourdon Departement Sane-et-Loire

Randonnée accompagnée Saint-Romain-sous-Gourdon 2022-12-17 was last modified: by Randonnée accompagnée Saint-Romain-sous-Gourdon Saint-Romain-sous-Gourdon 17 décembre 2022 Parking de la Salle des Fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Sane-et-Loire Saint-Romain-sous-Gourdon Sane-et-Loire

Saint-Romain-sous-Gourdon Sane-et-Loire