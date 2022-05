Randonnée accompagnée : randonnée sur les crêtes navarraises. Entre forêt et sublimes panoramas.

5 août 2022

Aux confins de la navarre, sur un territoire chargé d'histoire, nous alternerons passages en forêt et vastes points de vue. L'"ambiance féérique de la forêt de hêtres sera l'occasion de nous reconnecter à la nature. Nous atteindrons ensuite une crête avec de merveilleux points de vue à 360°. Niveau : Facile Distance : 4,5 km Dénivelé : +250 maxi. Durée : 3h. Âge mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

