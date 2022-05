Randonnée accompagnée : randonnée pique-nique au soleil couchant, 25 août 2022, .

Randonnée accompagnée : randonnée pique-nique au soleil couchant

2022-08-25 18:30:00 – 2022-08-25 22:30:00

Prenons le temps d’observer la lente et douce course du soleil couchant. Profitant de ces derniers rayons, nous partagerons un casse-croûte convivial. A la manière des contrebandiers, l’ oeil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit sur le retour. Niveau : Facile Distance : 4,5 km Dénivelé : +350 m Durée : 3h. Age mini : 7 ans. Inscription avant 24h. Départ de la randonnée à 15mn de voiture, prévoir votre véhicule.

dernière mise à jour : 2022-03-10 par