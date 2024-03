Randonnée accompagnée Mendi Gaiak Resto Orisson Parking du marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, vendredi 26 juillet 2024.

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak Resto Orisson Parking du marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Marcher sur le massif d’Orisson avec ses vastes panoramas et ses troupeaux de brebis, entre la fraîcheur de la forêt et le vent des crêtes. Et manger une assiette montagnarde sur la terrasse du restaurant basque du refuge d’Orisson, avec vue sur les montagnes (plat + dessert + boisson + café inclus).

Niveau Facile. Distance environ 5 km. Dénivelé +250 m. Durée 3h. Age mini 7 ans. Inscription avant 24h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 09:30:00

fin : 2024-07-26 14:30:00

Parking du marché couvert En face du restaurant le Chaudron

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

L’événement Randonnée accompagnée Mendi Gaiak Resto Orisson Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque