Randonnée accompagnée Matignon

Matignon

Randonnée accompagnée Matignon, 5 mai 2022, Matignon.

2022-05-05 – 2022-05-05 Saint-Germain de la Mer Lieu-dit Saint-Germain

Matignon Côtes d’Armor Matignon Ma rando préférée

S’il devait n’y en avoir qu’une, ce serait celle-là… “En Baie de la Fresnaye, probablement ma randonnée préférée en Bretagne. Entre grands espaces, chemins creux confidentiels et lieux magiques… C’est toute la Bretagne résumée en 7 km. ” Randonnée accompagnée. Votre guide pourra vous raconter l’histoire du lieu et ses légéndes ou encore parler des enjeux locaux actuels en terme de tourisme, de développement ou d’écologie. Equipement: Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatique ainsi qu’une bouteille d’eau. contact@cap-a-louest.bzh +33 6 66 56 94 02 Ma rando préférée

