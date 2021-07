Randonnée accompagnée : Les redoutes napoléoniennes Sare, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sare.

Randonnée accompagnée : Les redoutes napoléoniennes 2021-07-23 09:00:00 – 2021-07-23 12:00:00

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare

A proximité du village, c’est sur le GR8 que nous commencerons notre petit périple à la découverte des redoutes. A travers une forêt riche en bordes et en pottok, nous cheminerons de redoutes en redoutes pour comprendre l’histoire des batailles napoléoniennes qui se jouèrent en ces lieux à l’automne 1813. Ces petites fortifications ayant été construites sur des points culminants, chacune d’entre elle sera l’occasion d’admirer un point de vue différent sur les villages et les montagnes environnants sans oublier l’océan.

300 mètres de dénivelé – randonnée tonique – 7 kilomètres. INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : avant midi la veille. RDV à 9h au bureau d’accueil touristique de Sare pour un covoiturage.

+33 5 59 54 20 14

