Randonnée accompagnée Lampaul-Ploudalmézeau, 11 août 2022, Lampaul-Ploudalmézeau.

Randonnée accompagnée Lampaul-Ploudalmézeau

2022-08-11 – 2022-08-11

Lampaul-Ploudalmézeau Finistère Lampaul-Ploudalmézeau

Randonnée accompagnée et commentée :

A la découverte de l’histoire et du patrimoine de la commune. La randonnée débute par la visite de l’église et l’ascension jusqu’à la galerie du clocher pour admirer le paysage. Découverte de la fontaine, chemin des lavoirs, allée couverte de Pont Ar bleiz, four à pain.

lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr +33 2 98 48 11 28

Lampaul-Ploudalmézeau

