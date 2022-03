Randonnée accompagnée : “La traversée du Traict“ Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Randonnée accompagnée : “La traversée du Traict“ Terre de Sel, 2 avril 2022, Guérande. Randonnée accompagnée : “La traversée du Traict“

Terre de Sel, le samedi 2 avril à 08:00

Randonnée exceptionnelle de 13km à la journée, de Batz/Mer à Terre de Sel en passant par le traict du Croisic et la dune de Pen Bron. Départ et retour à Terre de Sel. Visite pour les bons marcheurs et enfants de + de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T08:00:00 2022-04-02T18:00:00

