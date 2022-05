Randonnée accompagnée : Entre Mer et Montagne, 21 juillet 2022, .

Randonnée accompagnée : Entre Mer et Montagne

2022-07-21 – 2022-07-21

5 5 EUR Un superbe panorama, un lac, des Pottok…que demander de plus pour passer une belle matinée de

vacances. Au cœur du massif d’Ibardin, nous partirons en direction du Xoldokogaina qui, du haut de

ses 486m, domine sans partage la baie d’Hendaye et une bonne partie de la Côte Basque.

Cette balade accessible à tous et toutes permettra de découvrir le milieu montagnard basque et ses

innombrables spécificités.

Rendez-vous à 9h00 à l’office de tourisme d’Urrugne puis co-voiturage jusqu’au départ de la randonnée.

Durée : 3 heures

Dénivelé : 300 mètres

Distance : 7 kilomètres

Réservation obligatoire. Chaussures de marche obligatoires.

dernière mise à jour : 2022-03-17 par