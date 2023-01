RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE EN MOBYLETTE Xertigny Xertigny OT EPINAL ET SA REGION Xertigny Catégories d’Évènement: Vosges

2023-05-06 13:30:00 – 2023-05-06 18:00:00

Vosges Xertigny 57 EUR Au départ du Château des Brasseurs, partez pour une escapade en véritable mobylette vintage accompagné d’un guide passionné.

Venez profiter de panoramas à couper le souffle en vous baladant à faible allure dans la Vôge, plusieurs arrêt bucolique seront proposés à la découverte de sites naturels ou pour des pauses gourmandes chez des producteurs

Retrouvez ou découvrez cette extraordinaire sensation de liberté et l’insouciance de l’adolescence au guidon de véritables mobylettes vintage.

Le tarif comprend la location du véhicule, du casque, l'essence et l'accompagnement. tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75

