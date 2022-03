Randonnée accompagnée en famille La Vespière-Friardel, 20 juillet 2022, La Vespière-Friardel.

Randonnée accompagnée en famille à définir Mairie La Vespière-Friardel

2022-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-20 22:00:00 22:00:00 à définir Mairie

La Vespière-Friardel Calvados

Randonnée estivale en soirée de 10 à 12km nous mènera dans une ferme locale à la découverte de nos agricultures pour un échange convivial et instructif. pour découvrir les chemins et petites routes de campagne autour de la commune de la Vespière. Départ à définir. Prévoir pique-nique.

Conditions : être correctement chaussé, respecté l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenus en laisse, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ, annulation possible si moins de 4 personnes ou en cas d’alerte météo. Réservation obligatoire.

Maximum 20 participants. Respect des mesures barrière et de distanciation.

dernière mise à jour : 2022-03-28 par