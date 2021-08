Saint-Just-Ibarre Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques, Saint-Just-Ibarre Randonnée accompagnée découverte et dégustation Saint-Just-Ibarre Saint-Just-Ibarre Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Just-Ibarre

Randonnée accompagnée découverte et dégustation Saint-Just-Ibarre, 18 août 2021, Saint-Just-Ibarre. Randonnée accompagnée découverte et dégustation 2021-08-18 – 2021-08-18

Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques Saint-Just-Ibarre Randonnée accompagnée par un guide professionnel local Accompagnateur En Montagne. Petite journée en Oztibarre, vallée méconnue de Basse-Navarre, avec pique-nique dégustation des produits issus de la vallée (charcuteries, fromage de brebis, gâteau basque, jus de pomme etc..)

