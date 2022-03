Randonnée accompagnée Cernay, 7 août 2022, Cernay.

Randonnée accompagnée Cernay

2022-08-07 09:15:00 09:15:00 – 2022-08-07 12:15:00 12:15:00

Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l’été. Randonnée matinale de 10 à 12km pour découvrir les chemins et petites routes de campagne autour de la commune de Cernay. Départ de la Mairie. Conditions : être correctement chaussé, respecté l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenus en laisse, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ, annulation possible si moins de 4 personnes ou en cas d’alerte météo. Réservation conseillée, maximum 20 participants. Respect des mesures barrière et de distanciation.

omac@orbec.fr +33 2 31 61 12 35

