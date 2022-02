Randonnée accompagnée CAPB : Ibanteli Sare, 9 septembre 2022, Sare.

Randonnée accompagnée CAPB : Ibanteli Sare

2022-09-09 09:30:00 – 2022-09-09

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare

EUR 10 10 Ibanteli est une petite montagne frontalière aux multiples facettes. Bassin minier, carrière de gypse, palombières au filet, contrebande et commerce frontalier, Sare rassemble également la plus grande concentration de chênes têtards ou trogne du Pays Basque. Ce coin de paradis est un livre ouvert sur ce passage entre l’intérieur et la côte depuis la nuit des temps. Sortie à la journée, covoiturage de 5 min depuis la place de Sare.

Ibanteli, mila aurpegiko mugaz gaindiko mendixka da. Meatze-arroa, igeltsu-harrobia, sareko usotegiak, kontrabandoa eta mugako merkataritza… Sarako herriak Euskal Herriko haritz motzen kontzentraziorik handiena ere badu. Paradisu ttipi hau, barnealdea eta kostaldearen arteko aspaldiko pasarte horri buruzko liburu irekia da.Eguneko ateraldia, Sarako plazatik 5 minutura autoz (auto partekatzea).

+33 5 59 54 20 14

CAPB

Sare

