Randonnée Accompagnée Caminar à Saint-Médard Catus Albas Albas Catégories d’évènement: Albas

Lot

Randonnée Accompagnée Caminar à Saint-Médard Catus Albas, 6 mars 2022, Albas. Randonnée Accompagnée Caminar à Saint-Médard Catus Mairie Le Bourg Albas

2022-03-06 13:30:00 – 2022-03-06 Mairie Le Bourg

Albas Lot Albas Arrivée au départ de la randonnée à 13h50, sur le parking de la salle des fêtes (rive gauche du Vert). L’association Caminar organise une randonnée à Saint-Médard Catus (rendez-vous à 13h30 à Albas pour covoiturer), guidée par Philippe Garrit. +33 6 73 95 67 50 Arrivée au départ de la randonnée à 13h50, sur le parking de la salle des fêtes (rive gauche du Vert). ©pexels

Mairie Le Bourg Albas

dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: Albas, Lot Autres Lieu Albas Adresse Mairie Le Bourg Ville Albas lieuville Mairie Le Bourg Albas Departement Lot

Albas Albas Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albas/

Randonnée Accompagnée Caminar à Saint-Médard Catus Albas 2022-03-06 was last modified: by Randonnée Accompagnée Caminar à Saint-Médard Catus Albas Albas 6 mars 2022 Albas Lot

Albas Lot