Samedi 18 juin à 18h (semi-nocturne), place André Dufraisse à Razès pour covoiturage. Prévoir lampe de poche, pique-nique, vêtements chauds. Les marches pieds de Razès 07 72 14 32 67. L'association propose également de la marche aquatique au lac de Saint-Pardoux à 10h. Avril : 06, 09, 12, 19, 23, 26, 30. Mai : 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24, 31. Ce calendrier peut être modifié en fonction de la météo. Merci de prévenir de votre présence par SMS au 06 78 37 26 25. Se renseigner auprès de l'association pour le lieu de la randonnée 7 km.

