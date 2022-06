Randonnée accompagnée avec les marches pieds

Randonnée accompagnée avec les marches pieds, 16 juin 2022, . Randonnée accompagnée avec les marches pieds

2022-06-16 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-16 16:30:00 16:30:00 Jeudi 16 juin à 13h30, place André Dufraisse pour covoiturage. Les marches pieds de Razès 06 78 37 26 25. L’association propose également de la marche aquatique au lac de Saint-Pardoux à 10h. Avril : 06, 09, 12, 19, 23, 26, 30. Mai : 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24, 31. Ce calendrier peut être modifié en fonction de la météo. Merci de prévenir de votre présence par SMS au 06 78 37 26 25. Lavaud – Le Vieux Moulin 11 km. Jeudi 16 juin à 13h30, place André Dufraisse pour covoiturage. Les marches pieds de Razès 06 78 37 26 25. L’association propose également de la marche aquatique au lac de Saint-Pardoux à 10h. Avril : 06, 09, 12, 19, 23, 26, 30. Mai : 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24, 31. Ce calendrier peut être modifié en fonction de la météo. Merci de prévenir de votre présence par SMS au 06 78 37 26 25. dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville