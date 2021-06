Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Randonnée accompagnée autour du Chalet Alpin de la Bérarde Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Randonnée accompagnée autour du Chalet Alpin de la Bérarde Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans. Randonnée accompagnée autour du Chalet Alpin de la Bérarde 2021-06-26 13:30:00 13:30:00 – 2021-06-27 12:00:00 12:00:00

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Saint-Christophe-en-Oisans EUR 10 Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, explorez les vallons attenants pour deux petites randonnées le samedi après-midi et le dimanche matin. bdg2alpes@gmail.com +33 4 76 11 36 29 Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, explorez les vallons attenants pour deux petites randonnées le samedi après-midi et le dimanche matin. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Isère Attractivité

