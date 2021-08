L'Honor-de-Cos Place de l'église d'Aussac L'Honor-de-Cos, Tarn-et-Garonne Randonnée accompagnée “Autour d’Aussac” Place de l’église d’Aussac L'Honor-de-Cos Catégories d’évènement: L'Honor-de-Cos

Tarn-et-Garonne

Randonnée accompagnée “Autour d’Aussac” Place de l’église d’Aussac, 19 septembre 2021, L'Honor-de-Cos. Randonnée accompagnée “Autour d’Aussac”

Place de l’église d’Aussac, le dimanche 19 septembre à 14:00 Rdv à 14h place de l’église d’Aussac, distance de 8km environ

Sur le parcours, vous découvrirez une ferme du XVIIIe siècle, une croix de chemin, un pigeonniers, une église, un point de vue et des dégustations. Place de l’église d’Aussac 82130 L’Honor-de-Cos L’Honor-de-Cos Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Honor-de-Cos, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Place de l'église d'Aussac Adresse 82130 L'Honor-de-Cos Ville L'Honor-de-Cos lieuville Place de l'église d'Aussac L'Honor-de-Cos