Lot Randonnée d’1/2 journée à Frayssinet-le-Gélat + repas mique à la Serpt. Après la rando possibilité de manger la Mique (20€tout compris) à la Serpt (Frayssinet-le-Gélat) sur inscription auprès de Philippe André (06 86 75 24 10) avant le 16 février. Ceux qui ne désirent pas faire la rando peuvent sans problème venir nous rejoindre pour le repas. Départ depuis Puy-l’Evêque, place Georges-Henry à 8h30. Puy-l’Évêque

