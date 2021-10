Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot, Puy-l'Évêque Randonnée Accompagnée Association Randoval : à Dégagnac Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Randonnée Accompagnée Association Randoval : à Dégagnac 2021-11-14 08:30:00 08:30:00 – 2021-11-14

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque N’oubliez pas de respecter les gestes barrières : portez votre masque sur le lieu de rendez-vous, ayez votre gel dans votre sac à dos ainsi que votre licence et gardez la distanciation physique pour le bien de tous ! Randonnée à Dégagnac – Rampoux- Lavercantière d’1/2 journée Départ de la place Georges Henry à Puy-L’Évêque à 8h30 Pour plus de renseignements : 06 18 97 78 98 +33 6 86 75 24 10 N’oubliez pas de respecter les gestes barrières : portez votre masque sur le lieu de rendez-vous, ayez votre gel dans votre sac à dos ainsi que votre licence et gardez la distanciation physique pour le bien de tous ! ©Randoval dernière mise à jour : 2021-09-29 par

