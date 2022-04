Randonnée accompagnée association Randoval : à Albas Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: 46700

Randonnée accompagnée association Randoval : à Albas

Puy-l’Évêque 46700 Puy-l’Évêque Randonnée des clubs du Vignoble à Albas d’une journée. Départ à 8h30 de la place Georges-Henry à Puy-L’Évêque Plus de renseignements au 06 88 78 14 47 +33 6 88 78 14 47 campagne pixabay (1)

