Randonnée accompagnée : apprendre à s’orienter en s’amusant-Enigmes sur le Pays Basque, 9 août 2022, .

Randonnée accompagnée : apprendre à s’orienter en s’amusant-Enigmes sur le Pays Basque

2022-08-09 – 2022-08-09

Sur la montagne au dessus du village, en équipe, vous vous dirigerez avec carte et boussole. A chaque balise, un indice, une question, un objet… pour découvrir nos montagnes. Pas de perdant, ce n’est pas une course ! Mais vous en saurez plus sur le Pays Basque, ses traditions et son histoire. Pour petits et grands, le jeu s’adapte à tous les niveaux. En équipe ou en famille. Encadré par un guide local qui connaît le coin comme sa poche. Niveau : Facile Distance : 4 km Dénivelé : +300m Durée : 3h. Âge mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

