Randonnée accompagnée à la Station Alti Aigoual Val-d'Aigoual, 18 juillet 2021
Station de ski au col de Prat-Peyrot Prat-Peyrot / Mont Aigoual

Val-d’Aigoual Gard Gard 40 Tout au long de l’été, la station Alti Aigoual vous propose de partir randonner, accompagnés de Martine Pialot, accompagnatrice de moyenne montagne de Parfum d’Aigoual.Aujourd’hui, de 9h à 12h , on vous propose de randonner pour dé-stresser devant un paysage ensoleillé. RÉSERVATION :Par mail sur contact@stationaltiaigoual.com 25€ par personne. Consultez le programme des randonnées guidées proposées durant l’été 2021 en fichier joint ! À très vite au sommet ! contact@stationaltiaigoual.com http://www.stationaltiaigoual.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-30 par

