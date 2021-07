Val-d'Aigoual Val-d'Aigoual Gard, Val-d'Aigoual Randonnée accompagnée à la Station Alti Aigoual Val-d’Aigoual Val-d'Aigoual Catégories d’évènement: Gard

Val-d’Aigoual Gard Val-d’Aigoual Gard 25 Tout au long de l’été, la station Alti Aigoual vous propose de partir randonner, accompagnés de Martine Pialot, accompagnatrice de moyenne montagne de Parfum d’Aigoual.Aujourd’hui, de 9h30 à 12h30, on vous propose une randonnée à la découverte de l’écosystème. RÉSERVATION :Par mail sur contact@stationaltiaigoual.com 25€ par personne. Consultez le programme des randonnées guidées proposées durant l’été 2021 en fichier joint ! À très vite au sommet ! contact@stationaltiaigoual.com http://www.stationaltiaigoual.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Station de ski au col de Prat-Peyrot Prat-Peyrot / Mont Aigoual