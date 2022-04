Randonnée accompagnée : A la rencontre des Pottok Biriatou Biriatou Catégories d’évènement: Biriatou

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée accompagnée : A la rencontre des Pottok Biriatou, 20 juillet 2022, Biriatou. Randonnée accompagnée : A la rencontre des Pottok Biriatou

2022-07-20 – 2022-07-20

Biriatou Pyrénées-Atlantiques Biriatou 12 12 EUR Au départ du village de Biriatou, nous vous proposons de partir à l’ascension du Mont du Calvaire. Au

sommet, un ermitage du XVIIème siècle détruit puis restauré vous attend avec toute son histoire qui

vous sera dévoilée. Pour les amoureux des animaux, les pottok seront certainement là pour vous

divertir. Vous apprendrez alors tout ce qu’il faut savoir sur ce petit cheval rustique des montagnes

basques. Il sera alors temps de redescendre au gré des curiosités naturelles comme les plantes

carnivores ou encore des roches sédimentaires du fond des océans qui ont gravit nos montagnes.

Dénivelé : 300m.

Durée : 3h.

Réservation obligatoire.

Chaussures de randonnées obligatoires.

Biriatou

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

