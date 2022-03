Randonnée accompagnée à la rencontre de Rosa gallica Jardin de l’abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Nous vous proposons de partir en balade à la rencontre d’un rosier endémique des Alpes de Haute Provence : Rosa Gallica. C’est Arnaud Poupounot, des Artisans de la randonnée qui vous guidera sur les chemins aux alentours de Valsaintes. A 9h00 : randonnée de 9,5 km , dénivelé +/- 200 m. Randonnée au départ du jardin. Le tarif comprend la visite libre du jardin remarquable et la randonnée.

12 € Le tarif comprend la visite libre du jardin remarquable et la randonnée.Sur inscription.

