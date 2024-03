Randonnée accompagnée à la journée Préaux-Saint-Sébastien le bourg Livarot-Pays-d’Auge, dimanche 1 septembre 2024.

Randonnée accompagnée à la journée Préaux-Saint-Sébastien le bourg Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Départ Église de Préaux-Saint-Sébastien

Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l’été. Randonnée à la journée de 20 à 25 km pour découvrir les chemins et sentiers aux alentours d »Orbec. Prévoir pique-nique, on se charge du dessert !

Conditions être correctement chaussé, respecté l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenus en laisse, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ.

Randonnées ont lieu même en cas de pluie prévoir votre équipement en conséquence.

Annulation possible si moins de 4 personnes ou en cas d’alerte météo. Réservation conseillée, maximum 20 participants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

le bourg Église de Préaux-Saint-Sébastien

Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie secretariat@orbec.fr

