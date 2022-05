Randonnée acccompagnée : rencontre avec un berger, 12 juillet 2022, .

Randonnée acccompagnée : rencontre avec un berger

2022-07-12 08:30:00 – 2022-07-12 12:00:00

Sur les estives, lieux occupés depuis des millénaires par les premiers éleveurs. À travers les hauts plateaux colorés par les troupeaux de Manex à tête noire, nous irons à la rencontre du berger, nous faisant découvrir comment et pourquoi il fabrique ce fromage d’estive aux saveurs si particulières. Nous aurons ensuite l’occasion de le déguster en sa compagnie. Niveau : Moyen Distance : 6 à 7 kms Dénivelé : + 350 m Durée : 4 h. Inscription avant 24h.

Départ de la randonnée à 35mn de voiture, prévoir un véhicule. Il vous est possible de rester pique-niquer là-haut après la randonnée et de redescendre en voiture quand vous le désirez.

