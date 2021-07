Le Russey Le Russey Doubs, Le Russey Randonnée à VTT Le Russey Le Russey Catégories d’évènement: Doubs

Le Russey

Randonnée à VTT Le Russey, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Le Russey. Randonnée à VTT 2021-07-29 – 2021-07-29 Runnicycles Les Butiques

Passez un beau moment et admirez les paysages Jurassiens lors d'une randonnée VTT avec Patrick Bruot, accompagnateur en Moyenne montagne diplômé. Accessible dès 12 ans . Location de VTT possible au magasin Runnicycles. Réservation de la randonnée obligatoire à l'Office de Tourisme.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Russey Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Russey Adresse Runnicycles Les Butiques Ville Le Russey lieuville 47.15064#6.71794

