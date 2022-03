Randonnée à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vieux-Rouen-sur-Bresle

Randonnée à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle, 2 avril 2022, Vieux-Rouen-sur-Bresle. Randonnée à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02

Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime Vieux-Rouen-sur-Bresle L’association Euphorbia vous propose une randonnée de 10 à 12km.

14h30 : Départ de l’ancienne école de Bouafles

Au retour, verre de l’amitié offert aux participants

Infos : 02 35 94 07 74 L’association Euphorbia vous propose une randonnée de 10 à 12km.

14h30 : Départ de l’ancienne école de Bouafles

Au retour, verre de l’amitié offert aux participants

Infos : 02 35 94 07 74 +33 2 35 94 07 74 L’association Euphorbia vous propose une randonnée de 10 à 12km.

14h30 : Départ de l’ancienne école de Bouafles

Au retour, verre de l’amitié offert aux participants

Infos : 02 35 94 07 74 Vieux-Rouen-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Vieux-Rouen-sur-Bresle Autres Lieu Vieux-Rouen-sur-Bresle Adresse Ville Vieux-Rouen-sur-Bresle lieuville Vieux-Rouen-sur-Bresle Departement Seine-Maritime

Randonnée à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle 2022-04-02 was last modified: by Randonnée à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle 2 avril 2022 seine-maritime Vieux-Rouen-sur-Bresle

Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime