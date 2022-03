Randonnée à vélo, au fil de l’eau Chantilly, 29 mai 2022, Chantilly.

Randonnée à vélo, au fil de l’eau Chantilly

2022-05-29 13:30:00 – 2022-05-29

Chantilly Oise

8 8 Chantilly ville d’art et d’histoire, le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville et l’association AU5V s’associent pour organiser une grande

randonnée en vélo, dans la vallée de la Nonette, entre Chantilly et Senlis, pour découvrir le patrimoine qui lie nos deux villes sur la thématique de l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais aussi glacières et jeux d’eau, témoins de la vie princière et ouvrière sur notre territoire du XVIIe au XXe siècle.

Durée : environ 4h, arrêts et commentaires historiques compris.

Le parcours forme une boucle de 25 km et revient au point de départ. Niveau de difficulté : facile.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37 avant le 25 mai.

Chantilly ville d’art et d’histoire, le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville et l’association AU5V s’associent pour organiser une grande

randonnée en vélo, dans la vallée de la Nonette, entre Chantilly et Senlis, pour découvrir le patrimoine qui lie nos deux villes sur la thématique de l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais aussi glacières et jeux d’eau, témoins de la vie princière et ouvrière sur notre territoire du XVIIe au XXe siècle.

Durée : environ 4h, arrêts et commentaires historiques compris.

Le parcours forme une boucle de 25 km et revient au point de départ. Niveau de difficulté : facile.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37 avant le 25 mai.

accueil@chantilly-senlis-tourisme.com +33 3 44 67 37 37

Chantilly ville d’art et d’histoire, le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville et l’association AU5V s’associent pour organiser une grande

randonnée en vélo, dans la vallée de la Nonette, entre Chantilly et Senlis, pour découvrir le patrimoine qui lie nos deux villes sur la thématique de l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais aussi glacières et jeux d’eau, témoins de la vie princière et ouvrière sur notre territoire du XVIIe au XXe siècle.

Durée : environ 4h, arrêts et commentaires historiques compris.

Le parcours forme une boucle de 25 km et revient au point de départ. Niveau de difficulté : facile.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37 avant le 25 mai.

CST

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-03-23 par