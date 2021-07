Randonnée à vélo accompagnée Le nord du giennois, 8 août 2021-8 août 2021, Gien.

Le nord du giennois, le dimanche 8 août à 08:30

Cet été, évadez-vous le temps d’une journée, à vélo, et laissez-vous guider par Philomène Le Lay et notre équipe entre visites de villages bucoliques, randonnées vélo en nature préservée et découverte de producteurs passionnés… Dimanche 8 août à 8h30 Départ et arrivée à l’Office de Tourisme sur inscription Tarif : 25€ par personne Comprend la randonnée accompagnée par un guide, les visites et une pause déjeuner chez un maraîcher autour des fruits rouge

Randonnée à vélo accompagnée sur une journée à la découverte du nord du Giennois entre étangs et forets

Centre Anne de Beaujeu, Place Jean Jaures, Gien



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T08:30:00 2021-08-08T17:30:00