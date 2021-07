Soissons Soissons Aisne, Soissons Randonnée à vélo à Soissons Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Randonnée à vélo à Soissons Soissons, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Soissons. Randonnée à vélo à Soissons 2021-07-20 – 2021-07-20

Soissons Aisne A la rencontre des 7 abbayes de Soissons autour d’un parcours à vélo de 15 km environ .

RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.

Réservation au 03 23 93 30 56 ou au 03 23 53 17 37. A la rencontre des 7 abbayes de Soissons autour d’un parcours à vélo de 15 km environ .

RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.

Réservation au 03 23 93 30 56 ou au 03 23 53 17 37. dernière mise à jour : 2021-06-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons