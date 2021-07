Soissons Soissons Aisne, Soissons Randonnée à vélo à Soissons : au fil des berges de l’Aisne. Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Randonnée à vélo à Soissons : au fil des berges de l’Aisne. Soissons, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Soissons. Randonnée à vélo à Soissons : au fil des berges de l’Aisne. 2021-07-28 – 2021-07-28

Soissons Aisne Partez à la découverte de la nature le long des berges et l’Aisne et laissez-vous conter le rôle de l’eau sur l’histoire de Soissons

RV à la Halte fluviale.

Réservation au 03 23 93 30 56 ou au 03 23 53 17 37. Partez à la découverte de la nature le long des berges et l’Aisne et laissez-vous conter le rôle de l’eau sur l’histoire de Soissons

RV à la Halte fluviale.

Réservation au 03 23 93 30 56 ou au 03 23 53 17 37. GrandSoissons Agglomération dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville 49.38327#3.32978